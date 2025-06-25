СК Армении опубликовал аудиозаписи по делу о попытке захвата власти Багратом Галстаняном

СК Армении опубликовал аудиозаписи по делу о попытке захвата власти Багратом Галстаняном

Следственный комитет Армении опубликовал аудиозаписи, полученные в результате тайных следственных действий в рамках уголовного производства, возбужденного по факту подготовки участников и лидеров движения "Священная борьба" к совершению терактов и попытки захвата власти.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Из аудиозаписей можно предположить, что на них слышен голос лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна, а также заявления других участников движения.

В них описываются различные методы, направленные на блокирование государственной системы, создание хаоса и осуществление смены власти - от блокирования основных магистралей до взрывов, технических сбоев и паралича систем.

По данным СМИ, СК Армении по делу задержаны 14 человек, в том числе Баграт Галстанян, проведено более 90 обысков.

"На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 человек, которые были удовлетворены. На данный момент по постановлениям следователя задержаны 14 человек", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство СК об аресте Баграта Галстяна.

Ранее сегодня сообщалось, что Следственный комитет Армении проводит обыски в доме оппозиционного лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.