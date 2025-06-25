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СК Армении опубликовал аудиозаписи по делу о попытке захвата власти Багратом Галстаняном

СК Армении опубликовал аудиозаписи по делу о попытке захвата власти Багратом Галстаняном СК Армении опубликовал аудиозаписи по делу о попытке захвата власти Багратом Галстаняном
В регионе
25 июня 2025 г. 15:24
СК Армении опубликовал аудиозаписи по делу о попытке захвата власти Багратом Галстаняном

Следственный комитет Армении опубликовал аудиозаписи, полученные в результате тайных следственных действий в рамках уголовного производства, возбужденного по факту подготовки участников и лидеров движения "Священная борьба" к совершению терактов и попытки захвата власти.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Из аудиозаписей можно предположить, что на них слышен голос лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна, а также заявления других участников движения.

В них описываются различные методы, направленные на блокирование государственной системы, создание хаоса и осуществление смены власти - от блокирования основных магистралей до взрывов, технических сбоев и паралича систем.

По данным СМИ, СК Армении по делу задержаны 14 человек, в том числе Баграт Галстанян, проведено более 90 обысков.

"На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 человек, которые были удовлетворены. На данный момент по постановлениям следователя задержаны 14 человек", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство СК об аресте Баграта Галстяна.

Ранее сегодня сообщалось, что Следственный комитет Армении проводит обыски в доме оппозиционного лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.

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Версия на английском языке Armenia's Investigative Committee publishes audio recordings in case of Bagrat Galstanyan’s attempted seizure of power
Версия на азербайджанском языке Baqrat Qalstanyanın hakimiyyəti ələ keçirmə cəhdi ilə bağlı səs yazıları dərc edilib

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