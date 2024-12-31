Ситуация в селе Нахидури Болнисского района Грузии стабилизирована

Ситуация, возникшая в селе Нахидури Болнисского района Грузии после крупного дорожно-транспортного происшествия, была стабилизирована.

Ситуация, возникшая в селе Нахидури Болнисского района Грузии после крупного дорожно-транспортного происшествия, была стабилизирована.

Как сообщает местное бюро Report, благодаря действиям правоохранительных органов удалось стабилизировать обстановку после протестов местных жителей.

Напомним, что ДТП, совершенное водителем 2003 года рождения Т.Ч., привело к гибели двух азербайджанских подростков - Эльчина Биннатова и Синана Шарифова. Основное возмущение местных жителей вызвало поведение бригады скорой помощи.

В настоящее время ситуация полностью находится под контролем.

Следствие продолжается. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства и причины происшествия. Местные жители надеются на обеспечение справедливости.