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Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 42792.
В регионе
23 августа 2020 г. 11:03
Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 42 792.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, днем ранее таких случаев было 42 616. Таким образом, прирост за сутки составил 176.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 852 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов, умерших по другим причинам, составляет 255.

Число излечившихся от инфекции составляет 35 991. На лечении находятся 5694 человек. Общее количество проведенных тестов - 195 194.

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