Сирия, Украина и КНДР станут главными темами на встрече между Лавровым и Тиллерсоном

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Вене 7 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на «РИА Новости», стороны планируют обсудить ситуацию в КНДР, Сирии и на Украины.

«Встреча в Вене запланирована. У нас с Россией есть достаточно полноценный диалог по крупным глобальным вопроса, таким, как КНДР, Украина, и безусловно, Сирия», — рассказал представитель госдепартамента. Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о возможной отставке Рекса Тиллерсона.