Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении портом Тартус

Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году.

Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году.

Как передает Report , об этом сирийской газете Al Watan сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без оговоренной в соглашении модернизации", - заявил Джуди.

По его словам, сирийское переходное правительство работает над реструктуризацией порта, пытаясь восстановить его полноценную работу. В частности, новые сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.

Чиновник отметил, что морской порт практически не работает из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.

Напомним, что Сирия заключила инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" в 2019 году сроком 49 лет, который предусматривал, что российская сторона будет управлять портом и инвестирует в его модернизацию более 500 млн долларов.