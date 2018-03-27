Сирийский район Тель-Рифат освобожден от террористов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сирийский район Тель-Рифат освобожден от террористов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию местных источников.

Согласно информации, Воооруженные силы Турции и Свободная армия Сирии в течение нескольких часов полностью взяли под контроль Тель-Рифат.

***14:24

Вооруженные силы Турции и Свободная армия Сирии начали антитеррористическую операцию по освобождению от террористов PKK/YPG-PYD сирийского района Тель-Рифат, расположенного на востоке Африна.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, район Тель-Рифат расположен между регионами Мари и Африн, очищенными от террористов в результате операции "Щит Евфрата".

В антитеррористической операции участвуют 10 тысяч бойцов Свободной армии Сирии.

Местное население на проведенном 23 марта митинге выдвинуло лозунг "Пусть турецкая армия спасет и нас!".