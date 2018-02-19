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    Сирийские войска могут быть введены в Африн в течение 48 часов

    Курды также требуют от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Курдские боевики YPG, являющиеся крылом террористической группировки РПК в Сирии, передадут сирийской армии несколько позиций в городе Африн (65 км от Алеппо) и пограничных с Турцией районах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Firat.

    По его информации, подразделения правительственных войск могут быть введены в Африн в ближайшие 48 часов. Соглашение об этом достигнуто по итогам переговоров, прошедших между сторонами в Алеппо.

    Курдские террористы требуют также от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, где Турция ведет антитеррористическую операцию с суши и воздуха.

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