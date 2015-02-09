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    "Сирийская электронная армия" перехватила счета государственных электронных почт Турции

    Среди захваченных электронных адресов есть также почты Саудовской Аравии, Катара и Лиги арабского единства

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Связанная с режимом Башара Асада "Сирийская электронная армия" взломала электронные почтовые счета Администрации президента Турции, министерства иностранных дел, министерства обороны и Войск военно-воздушных сил.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Аль-Джазира", согласно информации, просочившейся из "Сирийской электронной армии", среди захваченных электронных адресов есть также почты Саудовской Аравии, Катара и Лиги арабского единства.

    Согласно информации, перехваченные хакерами письма охватывают 2009-2012 годы.

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