"Сирийская электронная армия" перехватила счета государственных электронных почт Турции

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Связанная с режимом Башара Асада "Сирийская электронная армия" взломала электронные почтовые счета Администрации президента Турции, министерства иностранных дел, министерства обороны и Войск военно-воздушных сил.

Как сообщает Report со ссылкой на "Аль-Джазира", согласно информации, просочившейся из "Сирийской электронной армии", среди захваченных электронных адресов есть также почты Саудовской Аравии, Катара и Лиги арабского единства.

Согласно информации, перехваченные хакерами письма охватывают 2009-2012 годы.