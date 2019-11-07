Сыну Роберта Кочаряна запрещено видеться с отцом

Старший сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян не может видеться с отцом.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил адвокат Роберта Кочаряна Рубен Саакян.

На вопрос, на каком основании ему не разрешают видеться с отцом, Рубен Саакян ответил: "Спросите их" (имеет ввиду власти - ред.).

Напомним, суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян немногим ранее отклонил ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна о его освобождении под залог.