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Синоптики зафиксировали в Москве повтор температурного рекорда 1975 года

Синоптики зафиксировали в Москве повтор температурного рекорда 1975 года Синоптики зафиксировали третью теплую ночь подряд в Москве, повторен температурный рекорд 1975 года.
В регионе
22 сентября 2023 г. 10:10
Синоптики зафиксировали в Москве повтор температурного рекорда 1975 года

Синоптики зафиксировали третью теплую ночь подряд в Москве, повторен температурный рекорд 1975 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила плюс 16,1, в Тушино - плюс 13,4, на базовой метеостанции ВДНХ - плюс 13. Это соответствует ночной климатической норме июля (плюс 13,5). По метеостатистике рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 13, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности", - написал Тишковец.

В пятницу в Москве ожидается погода без осадков и до 26 градусов тепла.

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