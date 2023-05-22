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Синан Оган во втором туре президентских выборов поддержит Эрдогана

Синан Оган во втором туре президентских выборов поддержит Эрдогана Бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган обнародовал имя кандидата, которого он поддержит во втором туре президентских выборов в Турции.
В регионе
22 мая 2023 г. 18:52
Синан Оган во втором туре президентских выборов поддержит Эрдогана

Бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган обнародовал имя кандидата, которого он поддержит во втором туре президентских выборов в Турции.

Как сообщает Report, С.Оган отметил, что он поддержит кандидата в президенты от Республиканского союза, действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Во втором туре за высший государственный пост будут бороться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального союза, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

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Версия на английском языке Sinan Ogan to support Erdogan in election runoff
Версия на азербайджанском языке Sinan Oğan qərarını açıqlayıb: ikinci turda Ərdoğanı dəstəkləyəcək

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