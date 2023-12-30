Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции в Ханкенди

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции на стадионе Ханкенди.

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции на стадионе Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Если вы обязательно хотите играть за границей, я рекомендую стадион в Ханкенди. В противном случае финал лучше провести в столице…", - написал политик, комментируя отмену матча между турецкими "Фенербахче" и "Галатасарай" в Эр-Рияде.

Матч за Суперкубок Турции по футболу между "Галатасараем" и "Фенербахче", который должен был состояться 29 декабря в Эр-Рияде был отменен после того, как саудовские власти запретили футболистам выйти на поле в футболках с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Руководители клубов приняли решение не выходить на поле и вернуться в Турцию.