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Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции в Ханкенди

Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции в Ханкенди Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции на стадионе Ханкенди.
В регионе
30 декабря 2023 г. 11:12
Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции в Ханкенди

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции на стадионе Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Если вы обязательно хотите играть за границей, я рекомендую стадион в Ханкенди. В противном случае финал лучше провести в столице…", - написал политик, комментируя отмену матча между турецкими "Фенербахче" и "Галатасарай" в Эр-Рияде.

Матч за Суперкубок Турции по футболу между "Галатасараем" и "Фенербахче", который должен был состояться 29 декабря в Эр-Рияде был отменен после того, как саудовские власти запретили футболистам выйти на поле в футболках с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Руководители клубов приняли решение не выходить на поле и вернуться в Турцию.

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Версия на английском языке Sinan Ogan suggests holding Turkish Super Cup in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Sinan Oğan Türkiyə Superkubokunun Xankəndidə keçirilməsini təklif edib

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