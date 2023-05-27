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Синан Оган: Мы должны были поддержать Кандиль вместо Карабаха?

Синан Оган: Мы должны были поддержать Кандиль вместо Карабаха? "Мы должны были поддержать Кандиль, а не Карабах?".
В регионе
27 мая 2023 г. 14:32
Синан Оган: Мы должны были поддержать Кандиль вместо Карабаха?

"Мы должны были поддержать Кандиль, а не Карабах?".

Как сообщает Report, об этом заявил экс-кандидат в президенты Турции от "Союза АТА" Синан Оган во время своего выступления в Анталии.

Он отметил, что не мог поддержать тех, кто пренебрегает Зангезурским коридором, Карабахом: "Историческое значение Зангезурского коридора очень велико. Но Республиканская народная партия (РНП) игнорирует его. Это не укладывается в голове".

Оган подчеркнул, что кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу от "Союза нации" вышел во второй тур президентских выборов именно благодаря "Союзу АТА": "Иначе президент Реджеп Тайип Эрдоган уже давно одержал бы победу".

Напомним, что Кандиль - это район на севере Ирака, где сосредоточены основные базы террористической организации РКК.

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Версия на азербайджанском языке Sinan Oğan: “Biz Qarabağı yox, Kandili dəstəkləməli idik?”

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