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Синай Оган выдвинул условия для поддержки Эрдогану и Кылычдароглу

Синай Оган выдвинул условия для поддержки Эрдогану и Кылычдароглу Набравший в первом туре президентских выборов в Турции 5,17% голосов Синай Оган, кандидат от альянса АТА, сказал, что готов поддержать во втором туре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу в обмен на обещание занят
В регионе
16 мая 2023 г. 00:07
Синай Оган выдвинул условия для поддержки Эрдогану и Кылычдароглу

Набравший в первом туре президентских выборов в Турции 5,17% голосов Синай Оган, кандидат от альянса АТА, сказал, что готов поддержать во втором туре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу в обмен на обещание заняться определенными проблемами, передает Report.

"У нас есть некоторые предварительные условия", - пишет Daily Sabah, ссылаясь на его интервью dpa.

Тому, кто согласится на эти условия, он предложит подписать соглашение и затем обнародовать его во всех деталях.

В частности, по словам Огана, для поддержки альянса АТА необходимо пообещать соблюдать конституционные гарантии приоритета светских принципов в стране. Кроме того, как он считает, победитель выборов должен вести борьбу с терроризмом и обеспечить возвращение сирийских и других беженцев домой.

Ранее стало известно, что второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчетов 99,87% голосов, Эрдоган получил 49,5%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,89%.

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