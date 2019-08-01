Симуляция и обман: два уголовных дела за уклонение от воинской службы возбуждены в Армении

Двум гражданам Армении предъявлены обвинения за уклонение от очередного призыва на срочную военную службу. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

На основании доказательств в рамках расследуемого десятым гарнизонным следственным отделом СК Армении уголовного дела, Т. Манукяну было предъявлено обвинение за уклонение от очередного призыва на временную воинскую службу путем симуляции болезни.

За уклонение от очередного призыва на временную воинскую службу путем обмана были также предъявлены обвинения С. Гукасяну по пункту 2-му части 2-й статьи 327-й («Уклонение от прохождения срочной военной службы путем подделки документа или обмана») УК Армении.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.