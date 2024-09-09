Симонян: Вопрос арестованных в Азербайджане армян не включен в проект мирного договора с Баку

Вопроса возвращения арестованных в Азербайджане армян нет в проекте мирного договора между Ереваном и Баку.

Вопроса об арестованных в Азербайджане армян нет в проекте мирного договора между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян журналистам.

На вопрос о том, может ли Армения выдвинуть вопрос их возвращения в качестве условия своего участия в климатическом саммите COP-29 в Баку в ноябре, Симонян назвал подобные обсуждения преждевременными.

По сообщению Генпрокуратура Азербайджана, в отношении 15 карабахских сепаратистов - это так называемые "президенты" сепаратистского режима: Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, а также бывший "министр иностранных дел" Давид Бабаян, “председатель парламента” Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян и Давид Манукян, бывший "государственный министр" Рубен Варданян, были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск.

После контртеррористической операции локального характера в сентябре 2023 года они были задержаны, доставлены в Баку и переданы следствию. Им были предъявлены обвинения в терроризме, финансировании терроризма, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп, проведении учений с целью терроризма. В июне этого года было сообщено о завершении следствия по их делам.