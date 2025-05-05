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Симонян: Не видим проблем с обеспечением безопасности Пашиняна в случае его поездки в Москву

Симонян: Не видим проблем с обеспечением безопасности Пашиняна в случае его поездки в Москву Армянская сторона не видит проблем с обеспечением безопасности премьер-министра Никола Пашиняна в случае его поездки на Парад Победы в Москву.
В регионе
5 мая 2025 г. 14:14
Симонян: Не видим проблем с обеспечением безопасности Пашиняна в случае его поездки в Москву

Армянская сторона не видит проблем с обеспечением безопасности премьер-министра Никола Пашиняна в случае его поездки на Парад Победы в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мы не видим проблем с безопасностью, если премьер окончательно решит участвовать", - сказал он.

На вопрос журналистов, может ли Пашинян вдруг "заболеть", Симонян ответил, что все возможно.

"Возможно заболеет COVID, возможно, все заболеют коронавирусом. Видите, что многие руководители заболели", - сказал он, отметив, что подобные мероприятия — хорошая возможность для международных контактов, договоренностей.

Ранее Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке Simonyan: Paşinyanın Moskvaya gedəcəyi təqdirdə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində problem görmürük

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