Симонян: Не видим проблем с обеспечением безопасности Пашиняна в случае его поездки в Москву

Армянская сторона не видит проблем с обеспечением безопасности премьер-министра Никола Пашиняна в случае его поездки на Парад Победы в Москву.

Армянская сторона не видит проблем с обеспечением безопасности премьер-министра Никола Пашиняна в случае его поездки на Парад Победы в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мы не видим проблем с безопасностью, если премьер окончательно решит участвовать", - сказал он.

На вопрос журналистов, может ли Пашинян вдруг "заболеть", Симонян ответил, что все возможно.

"Возможно заболеет COVID, возможно, все заболеют коронавирусом. Видите, что многие руководители заболели", - сказал он, отметив, что подобные мероприятия — хорошая возможность для международных контактов, договоренностей.

Ранее Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях.