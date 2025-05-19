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Спикер: Переговоры между Азербайджаном и Арменией могут пройти в формате глав государств

Спикер: Переговоры между Азербайджаном и Арменией могут пройти в формате глав государств В ближайшем будущем могут пройти переговоры между Арменией и Азербайджаном в формате глав государств.
В регионе
19 мая 2025 г. 13:06
Спикер: Переговоры между Азербайджаном и Арменией могут пройти в формате глав государств

В ближайшем будущем могут пройти переговоры между Арменией и Азербайджаном в формате глав государств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян

"Обсуждения между Арменией и Азербайджаном продолжаются, и есть договоренность об их продолжении. Не исключаю, что обсуждения продолжатся в ближайшее время в формате глав государств, а также в формате министров иностранных дел", - отметил он.

По его словам, "эти процессы направлены определение сроков и места подписания соглашения о мире".

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Версия на английском языке Speaker: Talks between Azerbaijan and Armenia may be held at level of heads of state
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar dövlət başçıları formatında keçirilə bilər

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