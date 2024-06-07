Симонян назвал угрозой высказывания Галузина об Армении и ОДКБ

Армения не обсуждает ни с одной страной, не ведет переговоры о размещении какой-либо военной базы или присоединении к стратегическому альянсу.

Армения не обсуждает ни с одной страной, не ведет переговоры о размещении какой-либо военной базы или присоединении к стратегическому альянсу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, комментируя недавнее заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Симонян назвал "абсурдом" заявление Галузина о возможном предоставлении западным странам доступа к национальным базам данных.

Он также призвал прекратить прямые и опосредованные угрозы в отношении Армении.

"Во-первых, прошу прекратить, хватит нам угрожать. Хватит говорить об ОДКБ. Когда говорят об организации, пусть придут, скажут, где проходит граница ОДКБ, какие у нее обязательства как в качестве партнера ОДКБ, так и стороны договора Армения-РФ. Хватит делать подобные заявления относительно нашей суверенной территории", - сказал Симонян.

Ранее в интервью ТАСС Галузин заявил, что действия Армении могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Россией и другими странами ОДКБ, так как обеспечат доступ представителей Запада к чувствительной информации. По его словам, эти же действия угрожают суверенитету государства.