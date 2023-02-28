Симонян назвал нервной реакцию РФ на инициативы США и ЕС по повестке Ереван-Баку

Москва слишком эмоционально и нервно реагирует на инициативы других стран - США и Запада по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Москва слишком эмоционально и нервно реагирует на инициативы других стран - США и Запада по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян.

"У Москвы есть роль. Она не может не быть, поскольку там размещены российские миротворцы. Но, тем не менее, я считаю лишними те лихорадочные движения и нервные реакции, которые поступают из Москвы. Они более эмоциональны, чем должны быть", - сказал он.

Симонян считает, что реакция российской стороны должна быть более спокойной и сдержанной. В Москве должны понимать ситуацию, и что у Армении есть свои интересы, которую она должна обеспечивать "вопреки геополитической ситуации, чьим-либо желаниям или ревности".