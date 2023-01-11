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Симонян: Какие авиакомпании смогут возить грузы в Турцию, пока обсуждается

Симонян: Какие авиакомпании смогут возить грузы в Турцию, пока обсуждается Пока не принято решение о том, какие компании будут участвовать в воздушных грузоперевозках между Арменией и Турцией.
В регионе
11 января 2023 г. 12:31
Симонян: Какие авиакомпании смогут возить грузы в Турцию, пока обсуждается

Пока не принято решение о том, какие компании будут участвовать в воздушных грузоперевозках между Арменией и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил замминистра территориального управления Армении Армен Симонян, отвечая на вопрос депутата от фракции "Гражданский договор" Сисака Габриеляна на заседании парламентской комиссии по экономическим вопросам.

По его словам, полеты, скорее всего, должны проводиться на паритетной основе. Пока не ясно, как будут организованы эти перевозки, и какие компании примут в них участие с каждой стороны, добавил замминистра.

"Но как только мы получим ясную картину, мы сможем обсуждать разные варианты", - заявил Симонян.

Отметим, что на днях Турция проинформировала Армению о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Ранее об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Он напомнил, что налаживание грузоперевозок было одной из договоренностей, достигнутых в ходе июльской встречи между спецпредставителями двух стран.

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Версия на английском языке Simonyan: Discussions underway on airlines to carry cargo to Turkiye

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