Симонян: Армения готова к активному сотрудничеству с Россией

Армения готова к активному сотрудничеству и развитию долгосрочного партнерства с Россией.

Армения готова к активному сотрудничеству и развитию долгосрочного партнерства с Россией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Республика Армения готова к активному сотрудничеству с РФ, основанном на конструктивном диалоге, доверии и стремлении к поступательному развитию партнерских отношений. Мы нацелены на развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Симонян на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ереване.

Он отметил, что Ереван ценит все положительные аспекты во взаимоотношениях с Москвой.



"С удовольствием хочу отметить активацию диалога с Россией с начала текущего года", - сказал Симонян.

Он также подчеркнул, что проведение внеочередного заседания межпарламентской комиссии в рамках визита Валентины Матвиенко свидетельствует об обоюдном интересе сторон "в поддержании динамичного диалога и стремлении в дальнейшего укреплении стратегического партнерства между нашими странами".

Со своей стороны Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в развитии и расширении многопланового сотрудничества с Арменией.

"Сегодня - мы естественные союзники. Мы - стратегические партнеры", - подчеркнула Матвиенко.