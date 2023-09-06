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Силы ПВО Украины за сутки уничтожили более 20 воздушных целей

Силы ПВО Украины за сутки уничтожили более 20 воздушных целей ВС России 6 сентября атаковали территорию Украины ракетами и дронами.
В регионе
6 сентября 2023 г. 09:22
Силы ПВО Украины за сутки уничтожили более 20 воздушных целей

ВС России 6 сентября атаковали территорию Украины ракетами и дронами.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что выпущено 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.

Ракеты были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса, а дроны с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). К отражению воздушной атаки были вовлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В ВС ВСУ отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 8 ракет и 15 ударных БПЛА.

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Версия на английском языке Ukraine’s air defense forces destroy over 20 air targets in 1 day

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