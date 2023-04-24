Силы ПВО Украины за последние сутки уничтожили шесть БПЛА иранского производства

Украинские силы противовоздушной обороны 24 апреля уничтожили девять беспилотников ВС России, включая шесть иранского производства.
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"24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в информации.
Уточняется, что шесть ударных Shahed-136/131 были сбиты на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Юг".