Силы ПВО Украины за последние сутки уничтожили шесть БПЛА иранского производства

Украинские силы противовоздушной обороны 24 апреля уничтожили девять беспилотников ВС России, включая шесть иранского производства.

Украинские силы противовоздушной обороны 24 апреля уничтожили девять беспилотников ВС России, включая шесть иранского производства.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в информации.

Уточняется, что шесть ударных Shahed-136/131 были сбиты на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Юг".