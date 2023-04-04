Силы ПВО Украины сбили 14 иранских "Шахедов"

Российская армия атаковала Украину с южного направления с использованием ударных беспилотников иранского производства "Шахед-136" и "Шахед-131".

Российская армия атаковала Украину с южного направления с использованием ударных беспилотников иранского производства "Шахед-136" и "Шахед-131".

Как передает Report, об этом сообщило Командование Воздушных сил.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря", - сказано в заявлении.

Отмечается, что уничтожено 14 иранских дронов.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе. Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как в соцсетях появились первые данные о нападении.