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Силы ПВО Украины сбили 14 иранских "Шахедов"

Силы ПВО Украины сбили 14 иранских "Шахедов" Российская армия атаковала Украину с южного направления с использованием ударных беспилотников иранского производства "Шахед-136" и "Шахед-131".
В регионе
4 апреля 2023 г. 06:39
Силы ПВО Украины сбили 14 иранских Шахедов

Российская армия атаковала Украину с южного направления с использованием ударных беспилотников иранского производства "Шахед-136" и "Шахед-131".

Как передает Report, об этом сообщило Командование Воздушных сил.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря", - сказано в заявлении.

Отмечается, что уничтожено 14 иранских дронов.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе. Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как в соцсетях появились первые данные о нападении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri İran istehsalı 14 “Şahid” məhv ediblər

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