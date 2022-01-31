Силы ПВО ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили запущенную из Йемена повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) баллистическую ракету, никто не пострадал при падении ее осколков.

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили запущенную из Йемена повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) баллистическую ракету, никто не пострадал при падении ее осколков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении министерства обороны ОАЭ в Twitter.

"Министерство обороны объявляет об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону ОАЭ террористической группировкой хуситов, это нападение не привело к жертвам, осколки ракеты упали вне населенных пунктов. ВВС ОАЭ и арабской коалиции уничтожили место и пусковую установку, откуда была выпущена ракета", - говорится в сообщении.