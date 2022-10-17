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Силы ПВО Украины ночью уничтожили еще 15 "Шахедов" и три ракеты

Силы ПВО Украины ночью уничтожили еще 15 "Шахедов" и три ракеты В ночь на 17 октября на юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов-камикадзе "Shahed-136" и три крылатые ракеты.
В регионе
17 октября 2022 г. 10:43
Силы ПВО Украины ночью уничтожили еще 15 Шахедов и три ракеты

В ночь на 17 октября на юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов-камикадзе "Shahed-136" и три крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты 15 дронов: 6 над Одесской областью и 9 над Николаевской", - говорится в сообщении.

В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 "Шахедов".

Кроме того, сообщается, что Россия атаковала критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены силами ПВО.

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Версия на английском языке 26 Iranian-made UAVs destroyed in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Ukraynada İran istehsalı olan 26 PUA məhv edilib

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