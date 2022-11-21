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Силы КСИР Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана

Силы КСИР Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана Силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли в понедельник удары с применением беспилотников и ракет по территории Иракского Курдистана.
В регионе
21 ноября 2022 г. 15:58
Силы КСИР Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана

Силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли в понедельник удары с применением беспилотников и ракет по территории Иракского Курдистана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили иранские СМИ.

В заявлении КСИР говорится о том, что в понедельник "сухопутные войска Корпуса нанесли новую серию ударов по остающимся базам и центрам антииранских террористических сепаратистских групп в Иракском Курдистане". "В результате ударов были уничтожены намеченные цели, террористам был нанесен тяжелый урон", - говорится в заявлении.

В Иракском Курдистане базируется ряд оппозиционных иранских групп, которых Тегеран обвиняет в причастности к организации беспорядков в стране.

Последний раз силы КСИР атаковали базы оппозиции 14 ноября, а до этого - в октябре и в конце сентября.

Иранские СМИ отмечают, что ВС страны активизировали действия против ряда группировок в Иракском Курдистане, включая Демократическую партию Иранского Курдистана, после того, как их боевые отряды стали проникать в иранские пограничные города на западе страны и провоцировать волнения и беспорядки.

Массовые протесты начались в Иране в сентябре после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую сотрудники полиции нравов задержали в Тегеране у одной из станций метро за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. Наблюдатели отмечали, что эти события стали серьезной проблемой для иранских властей.

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