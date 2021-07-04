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Силы безопасности Турции нейтрализовали около ста террористов PKK

Силы безопасности Турции нейтрализовали около ста террористов PKK В результате антитеррористических операций, проведенных в Турции и за ее пределами с 1 по 30 июня, нейтрализованы 98 боевиков террористической организации PKK и ее сирийского крыла YPG, в том числе главарей.
В регионе
4 июля 2021 г. 14:46
Силы безопасности Турции нейтрализовали около ста террористов PKK

В результате антитеррористических операций, проведенных в Турции и за ее пределами с 1 по 30 июня, нейтрализованы 98 боевиков террористической организации PKK и ее сирийского крыла YPG, в том числе главарей.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, антитеррористические операции проведены ВС Турции, полицией, жандармерией и Национальной разведывательной организацией (MİT).

В ходе операций, прошедших во многих провинциях страны, задержаны 104 подозреваемых в связях с террористами, 30 из них позже были арестованы.

По состоянию на 30 июня число террористов PKK, сдавшихся силам безопасности, возросло до 94.

В начале июня в ходе совместной операции спецслужб [MİT] и ВС Турции нейтрализован главарь PKK Селман Бозкыр под кодовым именем Доктор Хусейн.

Сообщается, что С.Бозкыр руководил преступной деятельностью террористов в Ираке в отношении Турции.

Одним из террористов, нейтрализованных в окрестностях района Бешкале провинции Ван при координации с турецкой разведкой 5 июня, оказался Гекхан Демир под кодовым именем Агит, включенный в "серый" список разыскиваемых террористов МВД Турции.

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