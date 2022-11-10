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Силы безопасности Ирана задержали журналистку оппозиционного СМИ в Ширазе

Силы безопасности Ирана задержали журналистку оппозиционного СМИ в Ширазе Иранские правоохранительные органы задержали журналистку оппозиционного официальному Тегерану телеканала Iran International Эльхам Афкари.
В регионе
10 ноября 2022 г. 13:03
Силы безопасности Ирана задержали журналистку оппозиционного СМИ в Ширазе

Иранские правоохранительные органы задержали журналистку оппозиционного официальному Тегерану телеканала Iran International Эльхам Афкари.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг иранское агентство Tasnim.

По его данным, задержанная обвиняется в "клевете в адрес государственной системы Исламской Республики Иран и в подстрекательстве молодых людей к организации беспорядков". Правоохранители наблюдали за подозреваемой на протяжении последних нескольких лет и пришли к выводу, что журналистка "находилась в постоянном контакте с контрреволюционными агентами и стала одним из главных организаторов беспорядков на территории Ирана".

Сотрудница оппозиционного телеканала была задержана при попытке пересечь границу ИРИ. Как утверждают силы безопасности, она планировала выехать из страны.

Подробностей о возможной мере пресечения для Афкари пока не приводится.

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Версия на английском языке Iranian security forces detain opposition journalist
Версия на азербайджанском языке İranın təhlükəsizlik qüvvələri Şirazda müxalifətçi jurnalisti saxlayıb

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