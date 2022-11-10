Силы безопасности Ирана задержали журналистку оппозиционного СМИ в Ширазе

Иранские правоохранительные органы задержали журналистку оппозиционного официальному Тегерану телеканала Iran International Эльхам Афкари.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг иранское агентство Tasnim.
По его данным, задержанная обвиняется в "клевете в адрес государственной системы Исламской Республики Иран и в подстрекательстве молодых людей к организации беспорядков". Правоохранители наблюдали за подозреваемой на протяжении последних нескольких лет и пришли к выводу, что журналистка "находилась в постоянном контакте с контрреволюционными агентами и стала одним из главных организаторов беспорядков на территории Ирана".
Сотрудница оппозиционного телеканала была задержана при попытке пересечь границу ИРИ. Как утверждают силы безопасности, она планировала выехать из страны.
Подробностей о возможной мере пресечения для Афкари пока не приводится.