Силы безопасности Ирана задержали журналистку оппозиционного СМИ в Ширазе

Иранские правоохранительные органы задержали журналистку оппозиционного официальному Тегерану телеканала Iran International Эльхам Афкари.

Иранские правоохранительные органы задержали журналистку оппозиционного официальному Тегерану телеканала Iran International Эльхам Афкари.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг иранское агентство Tasnim.

По его данным, задержанная обвиняется в "клевете в адрес государственной системы Исламской Республики Иран и в подстрекательстве молодых людей к организации беспорядков". Правоохранители наблюдали за подозреваемой на протяжении последних нескольких лет и пришли к выводу, что журналистка "находилась в постоянном контакте с контрреволюционными агентами и стала одним из главных организаторов беспорядков на территории Ирана".

Сотрудница оппозиционного телеканала была задержана при попытке пересечь границу ИРИ. Как утверждают силы безопасности, она планировала выехать из страны.

Подробностей о возможной мере пресечения для Афкари пока не приводится.