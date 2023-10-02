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Силы безопасности Ирана задержали пять человек, обвиняемых в подготовке беспорядков

Силы безопасности Ирана задержали пять человек, обвиняемых в подготовке беспорядков Силы безопасности Ирана задержали пятерых человек, попытавшихся организовать беспорядки в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке исламской республики.
В регионе
2 октября 2023 г. 11:46
Силы безопасности Ирана задержали пять человек, обвиняемых в подготовке беспорядков

Силы безопасности Ирана задержали пятерых человек, попытавшихся организовать беспорядки в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным источников, у задержанных изъяли техническое оборудование, которое они должны были использовать для повторения беспорядков в административном центре провинции, городе Захедане, где год назад протесты переросли в массовые столкновения. Источники отмечают, что злоумышленники планировали, в том числе, использовать технику, подключенную к сервису спутникового доступа в интернет Starlink ("Старлинк"). Оборудование переправили в Захедан за несколько дней до планируемых выступлений, однако местные силы безопасности перехватили партию с грузом.

Информации о личностях задержанных агентство не привело.

30 сентября 2022 года по меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения в ходе беспорядков в Захедане. Тогда несколько вооруженных лиц обстреляли один из полицейских участков города - это произошло в рамках протестов из-за гибели Махсы Амини. Как заявил начальник полиции провинции Систан и Белуджистан Ахмед Тахери, под огнем оказалась группа верующих, которые в это время выходили из мечети, расположенной рядом с участком. Власти провинции назвали случившееся терактом.

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Версия на английском языке Iranian security forces detain five people accused of plotting unrest

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