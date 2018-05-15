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    Силовые структуры Израиля переведены в режим повышенной готовности

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Армия, полиция и спецслужбы Израиля переведены в режим повышенной готовности из-за массовых акций протестов палестинцев. 

    Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

    "Премьер-министр подчеркнул, что решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля. Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности", –– говорится в сообщении канцелярии.

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