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Силовики вошли в "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге

Силовики вошли в "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге В здание "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге вошли силовики.
В регионе
24 июня 2023 г. 10:48
Силовики вошли в ЧВК Вагнер Центр в Санкт-Петербурге

В здание "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге вошли силовики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в Telegram-канале сообщает издание "Фонтанка".

"В Петербурге в "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице вошли силовики, судя по всему в здании начинаются обыски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию подъехали два автобуса с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии, они заходят внутрь вместе с людьми в гражданском.

Также сообщается, что у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге находятся лица в масках и с автоматами. На набережной находятся отель и ресторан, которые связывают с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Академический переулок, находящийся поблизости, оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной дежурят вооруженные силовики.

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Версия на английском языке Security forces enters PMC Wagner Center in St. Petersburg
Версия на азербайджанском языке "Vaqner”in Sankt-Peterburqdakı binası mühasirəyə alınıb

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