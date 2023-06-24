Силовики вошли в "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге

В здание "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге вошли силовики.

В здание "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге вошли силовики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в Telegram-канале сообщает издание "Фонтанка".

"В Петербурге в "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице вошли силовики, судя по всему в здании начинаются обыски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию подъехали два автобуса с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии, они заходят внутрь вместе с людьми в гражданском.

Также сообщается, что у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге находятся лица в масках и с автоматами. На набережной находятся отель и ресторан, которые связывают с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Академический переулок, находящийся поблизости, оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной дежурят вооруженные силовики.