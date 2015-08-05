​Силовики провели в Стамбуле прошлой ночью контртеррористический рейд

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Стамбуле минувшей ночью прошла операция по задержанию членов экстремистских организаций. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, полиция осуществила рейды в районе Шишли.

Задержан, по меньшей мере, один человек. Между тем, обращает на себя внимание тот факт, что в этот раз вместе с отрядами спецназа полиции в облаве участвовали и саперы. Всего за последние две недели в Турции задержано более 1,3 тыс. экстремистов "Исламского государства" (ИГ), Рабочей партии Курдистана (РПК) и Партии-Фронта революционного народного освобождения.