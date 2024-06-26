МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

В центральном Ленинском районе Махачкалы не произошло никаких происшествий.
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"Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место сразу направили несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно", - заявили в ведомстве.
Незадолго до этого городская администрация, а также администрация Ленинского района предупредили местных жителей о неспокойной обстановке в указанной части города.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы.
Как передает
Жителей Махачкалы просят не покидать свои дома, сообщили в администрации.
"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее", - сказано в сообщении.
По информации, район оцеплен и там находятся несколько нарядов полиции.