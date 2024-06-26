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МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале Сотрудники правоохранительных органов перекрыли Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы.
В регионе
26 июня 2024 г. 00:37
МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

В центральном Ленинском районе Махачкалы не произошло никаких происшествий.

Как передает Report, об этом сообщило Управление МВД РФ по Республике Дагестан.

"Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место сразу направили несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно", - заявили в ведомстве.

Незадолго до этого городская администрация, а также администрация Ленинского района предупредили местных жителей о неспокойной обстановке в указанной части города.

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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ленинского района города.

Жителей Махачкалы просят не покидать свои дома, сообщили в администрации.

"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее", - сказано в сообщении.

По информации, район оцеплен и там находятся несколько нарядов полиции.

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Версия на азербайджанском языке Təhlükəsizlik qüvvələri Mahaçqalanın mərkəzində universitetin meydanını bağlayıb

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