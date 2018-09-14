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    Силовики ликвидировали предполагаемого боевика в Дагестане

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Хасавюртовском районе Дагестана силовики уничтожили предполагаемого боевика, который открыл по правоохранителям стрельбу из автомобиля, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". Отмечается, что близ села Чонтаул полицейские пытались остановить ВАЗ-2110 для проверки документов, однако неизвестный открыл стрельбу из салона авто. — Ответным огнём преступник был уничтожен, — отметил собеседник агентства. Личность нападавшего устанавливается. По предварительным данным, в машине он был один. Среди силовиков пострадавших нет.

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