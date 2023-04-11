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Сильное землетрясение произошло к югу от Камчатки

Сильное землетрясение произошло к югу от Камчатки Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 11 апреля в 23:39 по камчатскому времени (14:39 по московскому времени) недалеко от Петропавловска-Камчатского.
В регионе
11 апреля 2023 г. 16:55
Сильное землетрясение произошло к югу от Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 11 апреля в 23:39 по камчатскому времени (14:39 по московскому времени) недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Как передает Report, по предварительным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 51 км от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Очаг залегал на глубине около 89 км под морским дном.

Землетрясение силой до 4 баллов ощущали жители Петропавловска-Камчатского, города Вилючинска, а также населенных пунктов Елизовского района Камчатки.

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