​Силам безопасности Турции сдались еще 5 террористов РКК

Турецким властям сдались еще пятеро боевиков сепаратисткой террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении МВД Турции.

Согласно информации, среди покинувших ряды группировки - член одной из семей, участвующих в сидячей акция протеста у здания представительства Демпартии народов (HDP) в городе Диярбакыр

Акция, организованная группой граждан Турции, чьи дети были обманом завлечены в ряды террористической организации РКК, продолжается с 3 сентября.

Согласно информации, террористы сложили оружие в результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками сил безопасности. Как отмечается, благодаря такого рода мерам, осуществляемым при активной поддержке семей вовлеченных в ряды РКК молодых людей, исход из рядов группировки продолжается.

С начала года ряды РКК добровольно покинули 48 человек.