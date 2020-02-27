​Силам безопасности Турции сдались еще 5 террористов РКК

Турецким властям сдались еще пятеро боевиков сепаратисткой террористической организации РКК.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении МВД Турции.
Согласно информации, среди покинувших ряды группировки - член одной из семей, участвующих в сидячей акция протеста у здания представительства Демпартии народов (HDP) в городе Диярбакыр
Акция, организованная группой граждан Турции, чьи дети были обманом завлечены в ряды террористической организации РКК, продолжается с 3 сентября.
Согласно информации, террористы сложили оружие в результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками сил безопасности. Как отмечается, благодаря такого рода мерам, осуществляемым при активной поддержке семей вовлеченных в ряды РКК молодых людей, исход из рядов группировки продолжается.
С начала года ряды РКК добровольно покинули 48 человек.