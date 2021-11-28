Силам безопасности Турции сдались 182 террориста

Турецким силам безопасности сдались еще двое членов террористической организации PKK.

Турецким силам безопасности сдались еще двое членов террористической организации PKK.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает МВД республики.

Было установлено, что боевики присоединились к группировке в 2013-2015 годах. Вплоть до недавнего времени они действовали на территории Сирии и Ирака.

Отмечается, что они сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов.

Таким образом, число членов террористической организации РКК, которые добровольно сложили и сдались властям в этом году, достигло до 182 человек.