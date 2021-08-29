О нас
Report Georgia
Аудио новости

Силам безопасности Турции сдались 136 терррористов

Силам безопасности Турции сдались 136 терррористов Турецким силам безопасности сдались еще шестеро членов террористической организации PKK.
В регионе
29 августа 2021 г. 04:48
Силам безопасности Турции сдались 136 терррористов

Турецким силам безопасности сдались еще четверо членов террористической организации PKK.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сообщает МВД республики.

Было установлено, что боевики присоединились к группировке в 2013-2015 годах. Вплоть до недавнего времени они действовали на территории Сирии и Ирака.

Отмечается, что они сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов.

Таким образом, число членов террористической организации РКК, которые добровольно сложили и сдались властям в этом году, достигло 136 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olan PKK üzvlərinin sayı 136-ya çatıb

Самое читаемое

Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi