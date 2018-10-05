Сильный ветер в Тбилиси привел к ряду негативных последствий

Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ Наблюдающийся в Тбилиси со вчерашней ночи сильный ветер привел к ряду негативных последствий.

Как сообщает грузинское бюро Report, в нескольких районах столицы ветер повалил крупные деревья на автомобили, пострадали кровли зданий.

Рухнувшее дерево придавило одного человека в столичном районе Глдани-Надзаладеви, он получил легкие травмы.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии принимает меры для устранения последствий сильного ветра.

Согласно прогнозам, сильный ветер в соседней стране к вечеру стихнет.

По сообщению Гидрометеорологической службы Агентства окружающей среды Грузии, в восточный районах и Тбилиси скорость ветра достигает 20-25 метров в секунду, а в западных районах - 20 метров в секунду.