 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач в Тбилиси

    Работа Тбилисского аэропорта была парализована© Sputnik

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер, который не прекращался всю минувшую ночь в Тбилиси, вырвал с корнем деревья, повредил линии электропередач и автомобили, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Подача электроэнергии была ограничена в нескольких районах грузинской столицы.

    Кроме того, из-за сильного ветра пришлось перенести авиарейсы. В частности, из Тбилиси не было выполнено два рейса в направлении Германии и Турции. Пассажирам пришлось ждать в аэропорту.

    Cкорость ветра в Тбилисском международном аэропорту достигала 31 метра в секунду.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi