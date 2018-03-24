Сильный ветер оставил без света 50 тысяч жителей Дагестана

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Без электроснабжения остались около 50 тысяч человек в Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Двадцать четвертого марта в период с 10.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 метров в секунду) на территории Республики Дагестан происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" - АО "Дагестанская сетевая компания")… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 49 000 человек)", — говорится в сообщении министерства энергетики России.

На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 42 человек и 24 единиц специальной техники. Ситуация остается на особом контроле Минэнерго.