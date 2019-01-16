Сильный ветер обесточил более 120 населенных пунктов в Дагестане

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Более 120 населенных пунктов в семи горных районах Дагестана остались без электроснабжения из-за сильного ветра, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря группы по связям с общественностью АО "Дагестанская сетевая компания" Александры Дудченко, сегодня с 9 часов в связи с резким усилением ветра до 20-25 метров в секунду, в горных районах происходят массовые отключения электроэнергии в сети 6-10 кВ.

"Отключено 27 фидеров, 691 трансформаторных подстанций, 124 населенных пункта. Обесточенная мощность составляет 45 МВт", - сказала А.Дудченко.

По ее словам, в настоящее время частично обесточены Акушинский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Левашинский, Цумандинский, Шамильский районы.

Представитель компании отметила, что в связи с массовыми отключениями в АО "Дагестанская сетевая компания" введен особый режим работы.

Отметим, сильный ветер ожидается и в Азербайджане.