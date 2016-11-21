Сильный ветер нанес ущерб жилым и административным зданиями в Грузии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сильный ветер сорвал крыши с нескольких жилых домов в Кутаиси и Самтредии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, также сильный ветер нанес серьезный ущерб инфраструктуре грузинского города Поти.

Стихия лишила крыш несколько домов, повредила линии электропередач, а также с корнями вырвала деревья. Специальные службы мэрии Поти перешли на круглосуточный режим работы, сформирован чрезвычайный штаб. Мобильные группы мониторят ситуацию в городе. Часть жителей города осталась без света.

Также ряд авиарейсов из аэропорта Кутаиси были отменены.