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    Сильный ветер нанес ущерб жилым и административным зданиями в Грузии

    Ряд авиарейсов из аэропорта Кутаиси были отменены

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сильный ветер сорвал крыши с нескольких жилых домов в Кутаиси и Самтредии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, также сильный ветер нанес серьезный ущерб инфраструктуре грузинского города Поти. 

    Стихия лишила крыш несколько домов, повредила линии электропередач, а также с корнями вырвала деревья. Специальные службы мэрии Поти перешли на круглосуточный режим работы, сформирован чрезвычайный штаб. Мобильные группы мониторят ситуацию в городе. Часть жителей города осталась без света.

    Также ряд авиарейсов из аэропорта Кутаиси были отменены. 

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