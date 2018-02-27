Сильный снегопад стал причиной закрытия школ в одной из провинций Турции

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Адирна по причине сложных погодных условий и сильного снегопада в школах был объявлен 1-дневный карантин.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом сказал глава Национального управления образования провинции Хакан Джырыт.

По его словам в городе Адирна, в районах и селах провинции 27 февраля был объявлен 1-дневный карантин.

Х.Джырыт сказал, что открытие школ будет зависеть от погодных условий.

По прогнозам метеорологов 27 и 28 февраля в регионе будет сильный снегопад.