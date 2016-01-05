Сильный снегопад повредил крыши домов на западе Грузии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сильный снегопад повредил крыши ряда домов в Зугдидском районе на западе Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Пятый день подряд регионы Грузии страдают из-за сильного снегопада. Большое количество осадков в западных регионах страны вызвало проблемы на дорогах. Часть населения на западе Грузии осталась без света. Из-за лавиноопасности закрыта дорога, ведущая к границе Грузии с Россией.

Чрезвычайный штаб в администрации муниципалитета Зугдиди работает в круглосуточном режиме.

