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    Сильный пожар уничтожил в иранском порту Канган 25 судов

    Ущерб оценивается в более чем 2 млн долларов

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Тринадцать торговых судов, а также двенадцать рыбацких шхун и прогулочных катеров уничтожены в результате сильного пожара в пятницу в южном иранском порту Канган. 

    Как передает Report, об этом сообщил в субботу агентству Tasnim руководитель Управления портов и судоходства провинции Бушер Мохаммад Мехди Панджари.

    "На одном из пришвартованных у пирса судов загорелся насос для откачки воды. Огонь быстро распространился вдоль всего пирса. К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку на судах не было экипажей", - отметил чиновник. По его словам, причинен серьезный материальный ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет не менее 80 млрд иранских риалов (свыше 2 млн долларов).

    По данным агентства IRNA, в момент возгорания у пирса Кангана были пришвартованы более 200 плавсредств. Во время тушения пожара, которое продолжалось несколько часов, получили ожоги и отравления продуктами горения восемь человек. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.

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