Сильный град и ливень нанесли ущерб нескольким районам Грузии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сильный град и ливневые дожди нанесли серьезный ущерб Кварельскому, Сагареджойскому и Сигнагскому районам Грузии.

Как передает Report, со ссылкой ТАСС oб этом сообщили журналистам представители местных властей, в результате стихии в десятках сел этих районов восточной Грузии затоплены тысячи гектаров посевов, уничтожена часть урожая сельскохозяйственных культур, повреждены виноградные плантации.

Власти этих районов создали специальные комиссии для подсчета ущерба, нанесенного стихией. Ожидается, что местные власти окажут посильную помощь пострадавшим семьям.