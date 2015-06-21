Сильный дождь с градом и ветер нанесли ущерб Марнеульскому району Грузии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/Проливной дождь с градом прошел в субботу в районах Восточной Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Ураганный ветер сорвал крыши с жилых домов в Марнеули (административный центр в регионе Квемо Картли), повалил деревья, повредил линии электропередачи, оставив без света сотни семей.

"Я уже много лет живу в Марнеули, но такого сильного урагана с дождем и градом еще не видел", - заявил журналистам заместитель главы администрации Марнеульского муниципалитета Темур Беридзе. По его словам, за 20 минут были затоплены первые этажи домов и приусадебные участки.

"Серьезно пострадали села Церетели, Тамариси и Кизиладжло, где стихия почти полностью уничтожила виноградники, плодовые деревья и посевы", - сказал Беридзе. Он сообщил, что представители администрации выехали на места и подсчитывают ущерб, нанесенный стихией, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.